*Por Arménio Pereira

Declarações de Cristiano Bacci após o jogo com o Sp. Braga no Estádio João Cardoso, que terminou com a derrota do Tondela por 1-0, com o golo dos bracarenses a ser marcado de grande penalidade nos descontos (90+2m).

Resultado injusto

«Eu não acredito na sorte, mas acredito na injustiça. Hoje foi um claro exemplo de que a injustiça também existe no futebol, mas temos de acreditar. Temos de acreditar, e eu acredito porque vejo a equipa a jogar muito bem. Fomos superiores ao Sp. Braga, sem dúvida nenhuma. É claro que, depois, em momentos como este, com um penalty e uma situação decisiva, temos de melhorar, sem dúvida. Está claramente à vista de todos! Se vocês viram o jogo de hoje, não estou a falar de algo subjetivo, é algo objetivo, está à vista de todos o que fizemos no campo. Tivemos o controlo total do jogo, também quando não tivemos a bola, porque o Sp. Braga não conseguia fazer nada. É a vida, às vezes, quando não dá, é aí que temos de acreditar ainda mais. A coisa mais fácil é largar e dizer que não temos sorte. Eu acho que o trabalho está à vista de todos. A malta merece mais, merece pontuar num jogo assim, merecia pontuar no Nacional, merecia pontuar em Moreira de [Cónegos]. Temos de ficar juntos ainda mais e acreditar.»

Mudanças para o próximo jogo

«O resultado é sempre a coisa mais importante, mas eu dou os parabéns aos meus jogadores pelo que mostraram hoje. Por isso, não tenho de mudar nada. A mentalidade foi forte, perfeita, contra uma equipa grande, sem medo de jogar, sem medo de errar. Agora, não sei a percentagem de posse de bola ou não, mas nós tivemos a bola muitas vezes. Por isso, é continuar.»

Tondela não queria o empate

«Se o jogo tivesse terminado empatado, eu não estaria feliz. Posso dizer claramente isso. Imaginem agora que fôssemos derrotados. É trabalho diário, não só tático, mas também psicológico, que é ainda mais difícil quando a classificação é como a nossa. Trabalhar nesse sentido é o meu ponto forte e, por isso, não vou baixar a cabeça. Estou convencido de que é a maneira certa para sair desta situação.»