Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a estreia com um triunfo (0-1) sobre o Gil Vicente no comando técnico dos beirões. O técnico assinala a importância do triunfo.

Análise ao jogo

«Foi um jogo difícil, o Gil Vicente é uma equipa competente, com qualidade, com uma identidade clara. Penso que entrámos melhor no jogo e podíamos ter feito mais golos na primeira parte. Depois, na segunda parte tivemos situações de sofrimento, mas soubemos estar juntos e levamos para casa uma vitória importante»

Jogadores mais soltos

«Assumimos desde início, tal como temos vindo a falar, a vontade de jogar. A primeira coisa que tentamos passar foi tirar o medo. Passar aos jogadores para não terem medo de errar e, depois disso, uma segunda perspetiva era reagir após cometer um erro, não acusar em demasia esse erro».

