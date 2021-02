Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a derrota por 1-0 em Tondela, numa partida da 21.ª jornada da Liga:

«É um orgulho muito grande fazer parte de um grupo de jogadores que luta até á exaustão pelo melhor resultado possível, mas por outro lado é triste muito grande chegar ao balneário e ver um conjunto de jogadores revoltados com aquilo que o jogo deu.

O Tondela é uma boa equipa, circula bem a bola, jogou muito à largura. Nós tivemos dificuldades em tapar a largura. Tentámos tapar e eles começaram a entrar por dentro e criaram-nos algumas dificuldades. Nós ao intervalo falámos, corrigimos alguns posicionamentos. Na segunda parte estivemos sempre em jogo, criámos bastantes dificuldades ao Tondela. Deveríamos ter saído daqui com pelo menos um ponto.

No futebol português parece que dá jeito fazer barulho, parece que anda para aí muito barulho. Eu não queria muito fazer barulho, mas só queria relembrar às pessoas que o VAR era o Luís Godinho, era importante as pessoas saberem quem era o vídeo árbitro. Em relação aos casos em concreto, o primeiro lance parece que não há volumetria nenhuma do meu jogador. Aceito o penálti, mas nunca a expulsão, isso aí é ridículo. Se o penálti já é mau, a expulsão é ridícula. Depois o Salvador Agra, que cai na área, simula o penálti, tem amarelo, é expulso e ninguém deu amarelo. Depois posso falar num lance capital, que é a acabar e que é penálti claríssimo, não sei qual é a dúvida. Não sei o que o VAR está lá a fazer na Cidade do Futebol.»