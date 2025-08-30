Ivo Vieira, treinador do Tondela, fez este sábado a antevisão à receção ao Estoril deste domingo. O treinador de 49 anos demonstrou-se com esperança para a quarta jornada, que se joga em casa dos tondelenses pela primeira vez na época.

«Há esperança, há expectativa, jogamos no nosso campo, com os nossos adeptos, de uma forma natural os jogadores ambicionam esse momento, querem vivenciar isso e aquilo que têm feito em jogo e em micro ciclo, na preparação, têm dados sinais positivos que as coisas poderão acontecer», afirmou em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico dos beirões salientou ainda a necessidade de não »baixar a guarda», assumindo também o desejo de «estar acima do que foi feito no passado». O Tondela, recorde-se, encontra-se em último lugar da Liga depois de perder as três primeiras jornadas. Algo que para Ivo Vieira não é uma preocupação.

«Preocupava-me imenso se a equipa não jogasse, não tentasse discutir o jogo, se a equipa não procurasse a baliza do adversário, se não criasse oportunidades e, nestes três jogos, fê-lo, procurou de forma intencional essa proposta de jogo», defendeu.

No que toca ao adversário, Ivo Vieira reconhece o Estoril como uma «equipa competitiva, difícil, bem orientada». Espera, portanto, um adversário forte, mas reafirma o desejo do Tondela em pontuar pela primeira vez.

«Estamos à espera de um Estoril forte, também a querer somar pontos, mas nós em nossa casa temos que marcar posição e trabalhar para que sejamos mais fortes para podermos somar os três pontos», concluiu.

Tondela e Estoril Praia defrontam-se no domingo, pelas 15:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela. O árbitro da partida será Sérgio Guelho, da associação de Guarda.