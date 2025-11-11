Agora é oficial: Ivo Vieira já não é o treinador do Tondela.

O técnico chegou a acordo com o clube beirão e acertou a rescisão de contrato, numa altura em que o clube beirão se encontra a negociar com um possível sucessor.

«A CD Tondela - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ivo Vieira para a cessação da ligação contratual que ligava ambas as partes», pode ler-se no site oficial do clube.

«O CD Tondela agradece a Ivo Vieira pela postura sempre profissional e construtiva com que pautou a sua permanência no nosso Clube, desejando a maior sorte profissional e pessoal para o futuro.»

Ora olhando para o futuro, segundo avançou o jornal O Jogo e confirmou o Maisfutebol, Cristiano Bacci é o principal candidato a assumir o comando técnico do Tondela. O treinador de 48 anos encontra-se nesta altura a negociar com o clube e as perspetivas de um entendimento são boas, embora ainda existam vários termos do acordo que estão por acertar

Já Ivo Vieira, de 49 anos, não resistiu à série de resultados negativos no regresso da equipa ao principal escalão do futebol nacional. O Tondela soma apenas seis pontos nesta edição do campeonato nacional, e soma já quatro jogos consecutivos sem vencer.

 

