Há gestos que marcam. No desporto, muito se discute sobre a «arte do saber perder», uma temática que o Tondela mostrou ter bem assente nos ideais do clube.

A formação tondelense saiu derrotada por 3-0 em casa do Benfica. Apesar de um resultado desnivelado, a equipa fez questão de deixar o balneário completamente limpo. Assim, a equipa orientada por Ivo Vieira demonstrou fair-play até mesmo fora do campo.

O Tondela encontra-se na 18.ª e ultima posição da Liga e conta com três derrotas nos últimos três jogos. Na próxima jornada, os beirões recebem o Estoril Praia, no domingo, dia 31 de agosto.

Bons exemplos que devem ser seguidos 👏



Depois do L.Lourosa FC, foi agora a vez do CD Tondela deixar o balneário do estádio do SL Benfica impecável! 🤩#CDT pic.twitter.com/NQKCulhFG4 — Liga Portugal (@ligaportugal) August 25, 2025



