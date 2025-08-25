Há gestos que marcam. No desporto, muito se discute sobre a «arte do saber perder», uma temática que o Tondela mostrou ter bem assente nos ideais do clube.

A formação tondelense saiu derrotada por 3-0 em casa do Benfica. Apesar de um resultado desnivelado, a equipa fez questão de deixar o balneário completamente limpo. Assim, a equipa orientada por Ivo Vieira demonstrou fair-play até mesmo fora do campo.

O Tondela encontra-se na 18.ª e ultima posição da Liga e conta com três derrotas nos últimos três jogos. Na próxima jornada, os beirões recebem o Estoril Praia, no domingo, dia 31 de agosto. 


 

RELACIONADOS
Negócio fechado: Sporting empresta Diogo Travassos ao Moreirense
OFICIAL: Casa Pia volta a emprestar Raúl Blanco
Carlos Vicens: «Foi o melhor jogo desde que aqui cheguei»
Paulo Sousa (AVS): «O ponto conquistado é muito motivador»