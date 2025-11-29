Gil Vicente-Tondela, 0-1 (crónica)
Efeito chicote: Tondela volta a sorrir dois meses depois
Efeito chicote: Tondela volta a sorrir dois meses depois
O Tondela volta a sorrir dois meses depois, ao conquistar o segundo triunfo na Liga. Na estreia de Cristiano Bacci no comando técnico, os beirões venceram em Barcelos (1-0) com um tento solitário de Pedro Maranhão, ainda na primeira metade, ganhando novo ânimo na fuga aos últimos lugares da tabela classificativa. Venceram num terreno onde apenas o FC Porto tinha vencido até agora.
O Gil vinha de quatro triunfos consecutivos em casa sem encaixar qualquer golo. O Tondela vinha de cinco jogos sem vencer e tinha encaixado sempre golos fora de casa até agora. O jogo desta noite contrariou todas as tendências num embate em que, também ele, teve um resultado que contraria a tendência do jogo. O Gil dominou, mas não conseguiu ser letal; o Tondela ainda enviou duas bolas ao ferro.
Numa espécie de prenúncio, Pedro Maranhão atirou ao ferro da baliza do Gil Vicente logo aos cinco minutos. Andrew saiu de forma extemporânea dos postes e deixou a bola à mercê do atacante, que, de primeira e sem grande preparação, fez a bola encaminhar-se lentamente para o ferro.
Um lance contra a corrente de um jogo que teve a equipa do Gil Vicente como principal protagonista. Sensação do campeonato, o conjunto de Barcelos assumiu as despesas do jogo, estabeleceu-se no meio campo adversário e procurou construir lances de perigo junto da baliza contrária.
Residiu aí o problema. Os homens de César Peixoto dominaram, remataram muito, mas foi raro traduzir esse domínio em situações efetivas de potencial golo. Em sentido inverso, de cada vez que o encolhido Tondela se esticava até à área adversária punha em sentido o último reduto da equipa da casa, invariavelmente por Maranhão. Num contragolpe atirou novamente ao poste ao minuto 33.
Entre remates de fora da área, alguns deles com perigo, e lances de bola parada o Gil Vicente não conseguiu efetivar a sua supremacia e viu o Tondela colocar-se na frente do marcador a dez minutos do intervalo. Buatu derrubou Jordy na área, colocando novamente Maranhão frente a frente com Andrew. O brasileiro enganou o guarda-redes adversário, levando os beirões em vantagem para o período de descanso.
O jogo ficou aí resolvido, uma vez que a segunda metade foi quase tirada a papel químico da primeira. Muito Gil, domínio completo com bola e sem que o Tondela conseguisse sair do setor mais recuado, mas sem arte nem engenho para conseguir chegar, pelo menos, à igualdade.
Festejo amarelo do Tondela em Barcelos no regresso aos triunfos. O Gil Vicente perde pontos pela segunda ronda consecutiva com o penúltimo classificado, depois de na última ronda ter empatado em casa do último.
A FIGURA: Pedro Maranhão
Assina, de grande penalidade, o golo que decide o jogo. Por si só já seria suficiente, mas o extremo brasileiro está ainda mais dois lances de perigo. Naquela que é a sina beirã de atirar bolas aos ferros, Pedro Maranhão aumentou a contagem. Enviou duas bolas ao poste da baliza de Andrew, ainda na primeira metade. Prestação competente, essencialmente a tapar espaços, e produtiva.
O MOMENTO: golo do Tondela (35’)
Num pontapé de canto que aparentemente estava resolvido, Buatu tirou mal as medidas ao seu adversário e pontapeou Jordy ao tentar aliviar o esférico. Da marca dos onze metros Pedro Maranhão não acusou a pressão e enganou o guarda-redes gilista, fazendo abanar as redes. O único remate certeiro do encontro, a dez minutos do intervalo, a dar os três pontos ao Tondela.
NEGATIVO: Bebeto sai em maca
O minuto oitenta foi de dor para Bebeto, capitão do Tondela, que acabou por ter de sair em maca. O jogador vinha a apresentar queixas, sendo que já na reta final do encontro não deu para continuar. Juanse pegou na maca da mão dos bombeiros para tentar acelerar a saída e acabou por ver cartolina amarela na sequência desse lance.