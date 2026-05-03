Gonçalo Feio, treinador do Tondela, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Casa Pia por 1-0, na 32.ª jornada da Liga:

Análise ao triunfo sobre o Casa Pia

«O plano de jogo passava por ser uma equipa sólida. Nesta liga é muito difícil ganhar jogos e o primeiro passo para ganhar uma final, como foi a de hoje, era não sofrer golos. Nesse aspeto, fomos uma equipa forte e eficaz. É difícil jogar contra uma equipa com um futebol tão direto, muitas segundas bolas, muitos cruzamentos, bola parada, uma equipa muito alta… é difícil e é de louvar a disciplina e a concentração que os jogadores tiveram.»

Uma missão que «continua por fechar»...

«Uma equipa presente e jogadores que estão a mostrar que acreditam, que querem lutar... Nos momentos em que os resultados não nos acompanharam, a equipa estava a trabalhar bem. O que está a acontecer agora é que os resultados estão a acompanhar, mas temos de traduzir essa crença e a história dos milagres do Tondela em atos. Hoje estamos felizes, mas a missão continua por fechar, até ao dia em que possamos dizer que a missão está cumprida.»

Bebeto a marcar a grande penalidade

«O Bebeto era um dos jogadores que estava para marcar pénalti, tal como o Maranhão. É um dos capitães e esta época ainda não falhou nenhum quando foi chamado à cobrança. Viu-o muito confiante que ia bater.»