O Tondela fechou a contratação do técnico Gonçalo Feio, segundo apurou o Maisfutebol.

O português de 36 anos assinou até ao final da época com o clube beirão, com mais uma temporada de opção.

Gonçalo Feio já vai na manhã deste domingo orientar o treino da equipa principal, de preparação para o jogo da próxima sexta-feira frente ao Vitória, em Guimarães, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

O norueguês Par Arne Johansen, com quem Feio trabalhou no Legia Varsóvia, e o português André Rijo, que trabalhou na formação do Benfica, são as novidades no staff técnico, que contará também com Nuno Pinto, Vítor Dimas e Tiago Oliveira.

Gonçalo Feio vai assim iniciar a sua primeira experiência em Portugal, tal como o Maisfutebol já havia noticiado, depois de nas últimas épocas ter comandado na Polónia o Legia Varsóvia, o Motor Lublin e o Rakow Radomiak.

O substituto de Cristiano Bacci em Tondela estava livre no mercado desde o início do mês, depois de ter rescindido precisamente o Radomiak.

Feio, que fez praticamente toda a sua carreira no futebol polaco, destacou-se na última temporada pelo Legia Varsóvia, ao conquistar a Taça da Polónia e ao chegar aos quartos de final da Liga Conferência, onde foi afastado pelo Chelsea.

A sete jornadas do fim, o Tondela ocupa o 17.º e penúltimo lugar da Liga, em zona de descida direta e a quatro pontos da manutenção (15.º lugar).