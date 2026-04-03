Gonçalo Feio, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pesada (5-0) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico destacou a eficácia do Vitória e admitiu que a sua equipa não esteve preparada para a reação à perda.

Análise ao jogo

«O Vitória está de parabéns, ganhou o jogo, foi muito eficaz. Foco-me na minha equipa, penso que numa tentativa de mudar a identidade da nossa equipa, de querer ser mais protagonistas e tirar a bola ao adversário, em sua casa, acabámos por não estar bem preparados para a perda da bola. Sabíamos que não íamos fazer um jogo perfeito ao fim de cinco dias, mas a primeira transição acaba em golo. Reagimos de forma positiva, não vi a equipa a cair ou a perder discernimento. Depois, na segunda transição, dá o segundo golo. Aí as coisas são diferentes. Na segunda parte sofremos logo o terceiro, a disputa de pontos acaba aí. É um momento complicado para a equipa, sofrer dois golos cedo afeta bastante a confiança dos jogadores, mas hoje é um primeiro passo. Ainda temos sete jogos, continuamos a depender só de nós, hoje aprendi muito sobre os meus jogadores a nível competitivo. Temos um caminho duro, com muito a trabalhar. O processo até aqui, de aquisição, tem sido positivo, hoje foi um dia terrível para nós. Continuo a acreditar».

Mudanças na equipa

«A estrutura derivou de acreditarmos que podíamos tirar o máximo rendimento ao maior número de jogadores, atendendo ao plano de jogo. isso ficou condicionado ao sofrermos dois golos muito cedo. Em diferentes momentos, até ao final da época, vamos contar com todos os jogadores, daí essa competitividade».

Estreia

«A qualidade de execução, no que foi o último terço do Guimarães, fez-me lembrar muito o futebol europeu, jogos com boas equipas, em que certas perdas de bola, equipas na Europa castigam-te. Hoje o Guimarães fez cinco remates enquadrados e fez cinco golos. A eficácia foi muito grande, temos de ser mais fortes em todas as fases do jogo».