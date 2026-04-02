Gonçalo Feio, novo treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, desta sexta-feira (18:00), a contar para a 28.ª jornada da Liga. Tendo em vista a estreia no futebol português, o jovem treinador afirmou querer que os adeptos se identifiquem com a equipa.

Reconhecimento do adepto

«Acredito e gostava que o adepto reconhecesse e se identificasse com a nossa forma de estar, com a nossa forma de jogar e de pensar a competitividade e, nesse aspeto, acredito que se vai ver a identidade com aquilo que queremos ser.»

‘Reset’ com olhos no futuro

«Quem pode ganhar este jogo são eles [os jogadores], pela mentalidade, pela competitividade, pela solidariedade, pelo espírito de sacrifício, pela qualidade que têm, pela coragem. Queremos uma equipa com a qual os nossos adeptos se identifiquem. Falámos com os jogadores e fizemos um ‘reset’ a um passado que não podemos mudar. O presente é que vai mudar o nosso futuro.»

V. Guimarães tem um projeto ambicioso

«Vitória com muita vontade de ganhar diante dos seus adeptos, que tem um projeto muito ambicioso, com muitos jogadores jovens e da casa que querem ter protagonismo com bola. Tem uma estrutura bastante dinâmica, que causa problemas aos adversários no controlo dos espaços e nas referências de marcação individual, pela qualidade dos atletas que tem. É um adversário muito ambicioso, com uns adeptos que vivem o futebol de maneira muito acesa, e que nós respeitamos.»