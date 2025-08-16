Declarações de Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, após a vitória por 1-0 frente ao Tondela, numa partida da segunda jornada do Campeonato Nacional:

«É importante seguir nesta senda de amealhar pontos e ter a capacidade de nos mantermos fiéis aos nossos princípios e perceber que é isso que nos faz chegar aos resultados. Foi um jogo extremamente difícil».

«O Tondela também criou perigo, também podia ter feito golo, e nós, fiéis às nossas ideias, seguimos caminho. Foi a demonstração de que as condições eram muito difíceis para jogar. Não só climatéricas, mas também o relvado. Seco, alto e com a bola a rolar muito pouco. É difícil manter a energia, o discernimento».

«É verdade que as condições eram as mesmas para o Tondela, mas é sempre mais difícil para quem quer criar do que para quem quer impedir. Também tivemos alguma sorte, admitimos isso».

«Fator de motivação é tentar fazer uma época diferente porque seria sinal de que o treinador do Famalicão não era despedido. O importante é percebermos que se trata de continuidade e em acreditar nos princípios».