Ivo Vieira anteviu a visita do Tondela ao AVS, para a 10.ª jornada do campeonato, agendada para este domingo, às 15h30. O treinador dos beirões sublinha a necessidade de a equipa mudar de atitude e avisa que vai a jogo para ganhar. O encontro coloca frente a frente os dois últimos classificados da Liga.

Foco em ganhar

«Está na hora de dizermos que, neste momento, quase que não é para jogar, é para ganhar. Esse é o objetivo do jogo. Perante aquilo que são as nossas ideias, neste momento, não precisamos de jogar, precisamos de ganhar.»

Equipa tem de mostrar garra e empenho

«Jogar bem e ganhar é fantástico, eu gostava, mas temos de perceber que, além de podermos ter momentos bons, temos de ser uma equipa de luta, de garra, de empenho, de e querer. Temos de assumir este desafio como um momento importante para aquilo que pode ser o futuro do Tondela.»

Competência e vontade farão a diferença

«Nós temos de pensar muito naquilo que temos de fazer, respeitando o AVS. O que vai diferenciar será um ou dois factos: a vontade, o querer e a competência dentro do jogo. Temos de ser muito competentes na abordagem ao jogo para somar pontos.»

Jogadores têm de fazer mais

«Está mais do que na altura de os jogadores perceberem que têm de fazer muito mais perante aquilo que são as oportunidades que têm tido. Alguns jogadores utilizados no jogo da Taça trabalharam e demonstraram que têm lugar no onze»