O Tondela trabalha na sucessão de Luís Pinto e já tem um nome bem encaminhado para assumir a equipa no regresso à Liga.

Ivo Vieira, que deixou o Marítimo no final da época, está em negociações avançadas com os beirões, sabe o Maisfutebol. A confirmar-se, será o regresso do treinador de 49 anos ao principal escalão, depois de em 2022/23 ter orientado o Gil Vicente.

O técnico madeirense também já passou por Famalicão, Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril, Académica, Aves e Nacional. No estrangeiro, treinou os sauditas do Al Wehda, os brasileiros do Cuiabá e os turcos do Pendikspor.

Refira-se que Luís Pinto, que garantiu a subida do Tondela, está a caminho do V. Guimarães, a troco de cerca de 500 mil euros.