Ivo Vieira: «Benfica? Vamos tentar discutir o jogo»
Treinador do Tondela assume «desafio num palco difícil», mas acredita num «resultado bom» diante dos encarnados
Embora reconheça que o Tondela tem «consciência da dificuldade» que vai encontrar na visita ao Benfica, o treinador Ivo Vieira garante que os beirões vão à Luz para discutir o resultado.
«É um desafio num palco difícil, sabemos da dificuldade que vamos encontrar em jogo, mas não vamos, nem pouco mais ou menos, desviar-nos daquilo que é o nosso intuito, a nossa identidade e aquilo que a equipa tem por princípio, de discutir o resultado e acreditar que podemos fazer um resultado bom», afirmou o técnico, em conferência de imprensa.
«Vamos tentar discutir o jogo, ser eficazes naquilo que é o último terço, à procura da baliza do adversário e procurar também ter esse momento de sucesso. A equipa tem trabalhado em prol disso e não tem acontecido», acrescentou, em alusão às duas derrotas nas primeiras jornadas.
Ivo Vieira considerou que o Benfica «tem argumentos mais do que suficientes para apresentar uma equipa fortíssima jogando em sua casa, perante os seus adeptos». O técnico pretende «tentar atacar o máximo possível».
«Nunca nos encolher ou dar a iniciativa do jogo ao adversário, por nossa vontade, mas sim por mérito que o adversário possa ter», salientou Ivo Vieira, que reconhece que a equipa tem de «crescer naquilo que é o processo e evoluir».
O treinador destacou ainda a necessidade de «atacar e visar a baliza do adversário» para o Tondela ter «resultados diferentes daquilo que teve» até agora.
O Benfica-Tondela, da terceira jornada da Liga, está agendado para as 20h30 deste sábado, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.