Ivo Vieira está de saída do comando técnico do Tondela e o clube beirão já tem sucessor escolhido.

Segundo avançou o jornal O Jogo e confirmou o Maisfutebol, o técnico madeirense, de 49 anos, não resistiu à série de resultados negativos no regresso da equipa ao principal escalão do futebol nacional.

Sob o comando de Ivo Vieira, o Tondela somou apenas uma vitória no campeonato, frente ao Santa Clara (2-1), e deixa a formação beirã no 17.º lugar da classificação, em zona de despromoção.

O nosso jornal apurou ainda que o italiano Cristiano Bacci é o principal candidato a assumir o comando técnico. O treinador de 48 anos teve a última passagem por Portugal ao serviço do Moreirense e está bem encaminhado para suceder a Ivo Vieira, embora faltem definir os termos do acordo entre as partes.

O Tondela soma apenas seis pontos nesta edição do campeonato nacional, e soma já quatro jogos consecutivos sem vencer.