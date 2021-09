O treinador do Famalicão acredita que a vitória frente ao Penafiel, para a Taça da Liga, trouxe confiança à equipa, mas refere que o jogo da sétima jornada da Liga, em casa do Tondela, será mais exigente.

Ivo Vieira ficou satisfeito com o desempenho da equipa famalicense no último jogo, que terminou com uma vitória expressiva de 5-0.

«O objetivo era ganhar o jogo, conseguir ter esperança. Obviamente que agora é outra competição, que na gíria é a mais importante para todos os clubes. É lógico que um resultado com números tão expressivos e um comportamento bom dos jogadores faz com que a equipa tenha confiança naquilo que são os próximos jogos», referiu o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Tondela.

Sobre o adversário, Ivo Vieira reconheceu as dificuldades, mas garantiu-se consciente do que a equipa famalicense vai encontrar.

«É uma equipa recheada de bons elementos, muitas vezes os plantéis são constituídos por jogadores de valia, mas o grande mérito é conseguir construir uma equipa. O Tondela tem excelentes intervenientes, passa um momento que não é aquele que esperava e vamos ter duas equipas à procura de um resultado positivo. É uma equipa com qualidade, intensa no processo de jogo e estamos cientes do que vamos encontrar», afirmou.

O técnico do Famalicão defendeu ainda que a equipa está a melhorar de semana para semana e o facto de não perderam há quatro jogos, nem sofrerem golos há dois, é um bom sinal disso mesmo.

«Independentemente disso, pois não gosto de me refugiar em resultados, a equipa está a crescer. Entrou num processo com algumas debilidades e à medida que vamos caminhando no tempo, a equipa ia melhorando, ganhando rotinas e crescendo no jogo. Estamos a crescer nesse sentido, em termos de resultados não é o que queremos, mas já nos aproximamos do que queremos fazer», admitiu.

O Famalicão, que ocupa a 16.ª posição, com três pontos, desloca-se sábado, às 20:30, ao reduto do Tondela, em último com os mesmos pontos, numa partida da sétima jornada da Liga, que será arbitrada por João Gonçalves, da associação do Porto.