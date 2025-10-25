Ivo Vieira promete uma equipa que vai procurar «discutir o jogo» frente ao Sporting, no encontro deste domingo, a partir das 18h. O técnico refere que, apesar do momento atual dos beirões não ser o melhor, a motivação existe «de forma natural»:

Ambição da equipa e análise ao Sporting

«Vamos procurar sempre discutir o jogo, procurar a baliza do adversário, procurar somar pontos, sabendo que a tarefa é difícil. É uma equipa competitiva, bem orientada, bem organizada, com excelentes intervenientes na tomada de decisão, no último terço e na primeira fase de construção.»

Mentalidade dos jogadores tem de ser trabalhada

«Obviamente, é mais difícil motivá-los contra uma equipa do Campeonato de Portugal do que um Sporting, porque acho que a motivação já existe de forma natural. Aqui temos que trabalhar mais o equilíbrio emocional dos atletas para perceber aquilo que têm de fazer em campo da melhor forma possível.»

