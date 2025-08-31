*Por Arménio Pereira

Ivo Vieira, treinador do Tondela, em conferência de imprensa após o empate 2-2 frente ao Estoril, comentou a forma com a sua equipa lutou pelo resultado até ao fim. O relvado foi tema de conversa, mas o técnico dos «beirões» fala que já viu «jogos de I e de II Liga e alguns estádios estavam idênticos, se não piores».

Primeiro ponto somado no campeonato

«Os jogadores tiveram um comportamento muito bom. A equipa entrou forte, muitas vezes a recorrer a um jogo direto pela pressão do nosso adversário e a equipa teve um volume ofensivo significante, embora não tivesse criado oportunidades de golo flagrantes. Acabamos por sofrer um golo e os jogadores foram grandes naquilo que foi a resposta em inverter o resultado e tiveram um comportamento muito bom. Sabemos que todos cometemos erros, mas temos de ser mais fortes.

Acaba por ser um resultado que soma um ponto, mas na minha opinião, perdem-se dois, por aquilo que foi a luta dos jogadores, o empenho, a entrega. Quisemos muito ganhar e fica um sabor amargo naquilo que é o resultado final. Tivemos que nos adaptar ao jogo, porque o Estoril é uma equipa que pressiona alto, pega homem a homem no meio campo».

Estado do relvado

«Em relação ao relvado, todos queríamos um tapete perfeito, em todos os jogos, em todos os campos, mas resta-me valorizar o trabalho árduo das pessoas para ter as condições mínimas para jogar. Não estava perfeito, mas também não estava uma catástrofe, já vi jogos de I e de II Liga e alguns estádios estavam idênticos, se não piores, temos de nos adaptar ao que temos».

Comportamento dos jogadores do Tondela

«Estou satisfeito com o comportamento dos jogadores. Lutaram, trabalharam, depois de uma situação menos abonatória, a equipa continuou a trabalhar, a acreditar, a lutar e inverteu o resultado e depois num momento menos feliz, acabámos por sofrer o empate, mas quem olha para estes atletas e vê aquilo que travaram em campo, a luta, só tenho que valorizar o trabalho deles».