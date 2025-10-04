Ivo Vieira destaca a importância de um triunfo frente ao Rio Ave para colocar o Tondela num patamar «diferenciado», sobretudo em termos de estabilidade. O técnico do Tondela destaca a qualidade do adversário, independentemente da posição que ocupa na tabela.

Importância de um triunfo frente ao Rio Ave

«Este resultado pode-nos levar a atingir um patamar diferenciado, em termos de estabilidade e os jogadores têm de perceber isto ou, ao invés, estar aqui nesta zona quase de uma forma aflitiva. Almejando coisas mais aliciantes, em termos de tabela, de confiança, de performance, de valorização dos atletas, ou não. Estão esses ingredientes e com essa paragem no campeonato para termos de correr atrás e procurar algo mais naquilo que é o campeonato e naquilo que é a nossa performance.»

Análise ao adversário

«Procurar, obviamente, os três pontos, sabendo que é uma tarefa difícil contra um adversário competente, que também está numa zona da tabela em que, provavelmente, aspirava mais, tal como nós. Temos de estar muito concentrados.»