Ivo Vieira: «Tondela merecia mais do que o que foi o resultado final»
Treinador dos beirões lamentou a forma como o Tondela saiu derrotado do encontro com o Famalicão
Declarações de Ivo Vieira, treinador do Tondela, após a derrota por 1-0 frente ao Famalicão, numa partida da segunda jornada do Campeonato Nacional:
«O que aconteceu hoje foi injusto em termos de resultado. Avaliando o jogo, e vendo o que fizemos em campo, o Tondela merecia mais do que o que foi o resultado final».
«Sabíamos que íamos encontrar um adversário difícil, com qualidade individual e coletiva, e que na primeira parte, foi melhor do que o Tondela».
«Depois, ajustámos, mas mesmo assim não resolvemos os problemas todos e na segunda parte, nitidamente, o jogo foi do Tondela, com um início com uma oportunidade flagrante e mais duas ou três chegadas à área. A eficácia esteve do lado do Famalicão».
«Tem sempre impacto. Queremos fazer pontos e são dois jogos com zero pontos. Pretendíamos ter pontos. Sabemos que o início do campeonato é dificílimo, com duas saídas muito complicadas [Sp. Braga e Benfica]. Não traz confiança, mas temos de lutar».