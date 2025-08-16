Declarações de Ivo Vieira, treinador do Tondela, após a derrota por 1-0 frente ao Famalicão, numa partida da segunda jornada do Campeonato Nacional:

«O que aconteceu hoje foi injusto em termos de resultado. Avaliando o jogo, e vendo o que fizemos em campo, o Tondela merecia mais do que o que foi o resultado final».

«Sabíamos que íamos encontrar um adversário difícil, com qualidade individual e coletiva, e que na primeira parte, foi melhor do que o Tondela».

«Depois, ajustámos, mas mesmo assim não resolvemos os problemas todos e na segunda parte, nitidamente, o jogo foi do Tondela, com um início com uma oportunidade flagrante e mais duas ou três chegadas à área. A eficácia esteve do lado do Famalicão».

«Tem sempre impacto. Queremos fazer pontos e são dois jogos com zero pontos. Pretendíamos ter pontos. Sabemos que o início do campeonato é dificílimo, com duas saídas muito complicadas [Sp. Braga e Benfica]. Não traz confiança, mas temos de lutar».

