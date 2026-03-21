Declarações de João Correia, treinador adjunto do AVS, na flash interview da Sporttv, após o empate a zero frente ao Tondela, na 27ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 21 de Março.

[Que mensagem quer deixar aos adeptos?]

Agradecer o apoio. A equipa fez tudo para os deixar orgulhosos e penso que estão orgulhosos de nós. Enquanto for matematicamente possível, tudo vamos fazer para dignificar o clube.

[A equipa deu indícios de que poderia ter vencido?]

Claramente. Tivemos sempre o jogo controlado, os pontos fortes do Tondela sobre controlo e fazendo um resumo curto do que se passou aqui: a haver um vencedor, seríamos nós. O Tondela fez duas bolas no poste, mas nós tivemos seis situações.

[O que se passou ao intervalo que resultou na expulsão do João Henriques?]

muito fácil expulsar os treinadores. Futebol são emoções: não estamos num teatro nem numa igreja. Desde que não haja insultos, é normal que os treinadores falem com os árbitros. O mister disse ao árbitro que tinha de ter atenção aos lances com os cotovelos e foi logo expulso, nem o deixou falar. Alertar os árbitros que têm de ter mais sensibilidade.