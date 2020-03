João Pedro, jogador do Tondela, mostrou-se consciente das dificuldades que o clube beirão vai enfrentar no jogo de sábado frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

«O Benfica é o atual campeão, é um candidato ao título e está atrás do FC Porto, neste momento, por isso vai ser normal a dificuldade, e antevemos essa dificuldade e a necessidade do Benfica ganhar, mas também temos essa dificuldade e nós preocupamo-nos é com nós próprios», começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão do jogo do próximo sábado.

O médio de 26 anos lembrou o mau período que a equipa atravessa e reforçou a necessidade de somar pontos na luta pela permanência.

«Sabemos que é um jogo muito difícil e temos a noção que tudo o que vier de positivo é bom. Um ponto é positivo, três era um sonho, e é por isso que vamos lutar e vamos jogar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar ganhar porque estamos há cinco jogos sem o fazer e nós também necessitamos dos pontos e jogamos para nós», assumiu.

O Benfica-Tondela, jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga, realiza-se a partir das 18h00 de sábado.