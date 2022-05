A 34.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol vai ter como grande decisão em jogo o 16.º lugar, o de play-off para não descer. Tondela, Moreirense e Belenenses, os últimos três classificados, partem para essa disputa sabendo que só um vai conseguir ir ao play-off e dois vão descer de divisão.

Este cenário acontece depois de o Arouca ter garantido a permanência na noite desta segunda-feira, objetivo selado pelos arouquenses uma vez que o Belenenses, que precisava de ganhar para ainda sonhar com 15.º lugar, perdeu na receção ao Famalicão, por 3-2, no fecho da 33.ª e penúltima ronda.

Quem ficar em 16.º lugar sabe, desde já, que tem como possíveis adversários Rio Ave, Casa Pia ou Desportivo de Chaves, equipas que ocupam os três primeiros lugares da II Liga e que vão disputar, na 34.ª jornada, os dois lugares de subida direta e quem é que do segundo escalão vai ao play-off.

CLASSIFICAÇÃO ATUAL PELO 16.º LUGAR, DE PLAY-OFF:

16.º Tondela, 27 pontos (play-off com o 3.º classificado da II Liga)

17.º: Moreirense, 26 pontos (desce à II Liga)

18.º: Belenenses, 25 pontos (desce à II Liga)

O QUE FALTA JOGAR (Sábado, 15h30):

Tondela-Boavista

Moreirense-Vizela

Arouca-Belenenses

OS CENÁRIOS

Tondela garante o play-off:

- Se vencer o Boavista.

- Se empatar com o Boavista, esperando que o Moreirense não vença. Neste cenário, o Belenenses até pode igualar os beirões com 28 pontos, mas a vantagem no confronto direto é do Tondela (venceu 2-0 no Jamor e empatou 1-1 em casa).

- Se perder com o Boavista, precisa que o Moreirense perca e que o Belenenses não vença.

Moreirense garante o play-off:

- Se vencer o Vizela, esperando que o Tondela não vença o Boavista.

- Se empatar com o Vizela, esperando que o Tondela perca com o Boavista e que o Belenenses não vença o Arouca (em caso de igualdade a 27 pontos com o Tondela, o Moreirense ganha no confronto direto: venceu 2-0 em casa e perdeu 2-1 em Tondela).

Belenenses garante o play-off:

- Se e só se vencer o Arouca, esperando que o Tondela perca com o Boavista e que o Moreirense não vença o Vizela.