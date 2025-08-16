A 200 quilómetros de distância do estádio João Cardoso, o Tondela recebeu o Famalicão e acabou derrotado por 1-0.

Mesmo depois de dois avisos no início da segunda parte, foram os comandados por Hugo Oliveira que levaram os três pontos de Rio Maior com um excelente golo do avançado francês Elisor e seguem na liderança do campeonato com duas vitórias em dois jogos. O Tondela até mostrou uma boa imagem no encontro, mas segue para a próxima jornada sem pontos somados.

Na casa emprestada do Tondela, em Rio Maior e sob um calor tórrido, o Famalicão entrou melhor e causou o primeiro lance de relativo perigo logo no primeiro minuto de jogo. Gustavo Sá trabalhou bem no lado esquerdo da área, abriu para Mathias de Amorim, mas médio rematou por cima da baliza de Carevic.

Os famalicenses continuavam por cima no encontro e o lance de maior perigo na primeira parte aconteceu à passagem dos 12 minutos. Canto no lado esquerdo, Elisor sobe mais alto que os defesas e cabeceia para a baliza. A bola ainda bateu no corpo de Gustavo Sá e quase enganou Bernardo. Valeu Tiago Manso aos beirões que cortou em cima da linha de golo.

O jovem Yarlen era o mais inconformado do Tondela. O jogador brasileiro teve algumas boas incursões pela ala direita e conseguiu mesmo, com um remate forte fora da área, obrigar Carevic a uma defesa apertada.

Na segunda parte os beirões regressaram com tudo e em menos de 10 minutos enviaram duas bolas aos ferros da baliza do Famalicão. Miro ao poste esquerdo e Moudjatovic à barra causaram o pânico aos famalicenses.

Depois dos sustos veio a tranquilidade para os homens comandados por Hugo Oliveira. Sorriso recebeu a bola do lado esquerdo, tocou para Mathias de Amorim e este passou para Elisor. O avançado francês não perdeu tempo e desferiu um grande remate que entrou no ângulo direito da baliza de Bernardo.

O Famalicão continuou por cima e o guarda-redes Bernardo evitou que o resultado se dilatasse ainda mais. Primeiro com uma enorme intervenção depois do desvio de Mira para a própria baliza e, já perto do final, parou o remate de Abubakar com uma grande mancha.

Com este triunfo, o Famalicão chega aos seis pontos em dois jogos no campeonato e continua sem sofrer golos, já o Tondela ainda não somou qualquer ponto nesta edição do campeonato.

---

A Figura: Mathias de Amorim

O médio internacional jovem português foi um verdadeiro motor no meio-campo e teve a exibição coroada com a assistência para o golo do Famalicão.

O momento: golo do Famalicão

Foi sem dúvida o fator decisivo neste jogo. O Famalicão esteve boa parte do encontro por cima, mas só aos 69 minutos conseguiu chegar ao golo. Um tento que valeu os três pontos e a segunda vitória no campeonato.

Positivo: arranque 100 por cento vitorioso

O Famalicão volta a fazer um bom arranque de campeonato. Depois do triunfo por 3-0 sobre o Santa Clara, os comandados por Hugo Oliveira voltaram a vencer na segunda jornada e continuam sem sofrer golos na competição.