O Tondela vai receber o Famalicão no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da segunda jornada da Liga de futebol, agendado para sábado, naquele que será o primeiro do clube beirão como anfitrião.

Segundo avança a Agência Lusa, a alteração do local da partida deve-se à falta de condições do relvado do Estádio João Cardoso, em Tondela, que impossibilita que a equipa jogue no seu recinto o primeiro jogo em casa neste regresso à Liga.

A partida em Rio Maior, casa 'emprestada' do Casa Pia, joga-se no sábado, a partir das 15h30. O local fica a praticamente 200 quilómetros de Tondela, a duas horas de caminho.

O Tondela estreou-se com uma derrota na Liga, na visita ao Sporting de Braga (3-0), enquanto o Famalicão bateu em casa o Santa Clara pelo mesmo resultado.