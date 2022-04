FIGURA: Rafael Barbosa

Procurou o golo desde muito cedo. Nem decidiu bem, mas acabou por ver o grande empenho que dedicou nessa demanda ser premiado com o 2-1, a quatro minutos dos 90, um golo em que revelou um excelente sentido de oportunidade e decisivo para encaminhar o primeiro triunfo de Nuno Campos ao comando da equipa.

Momento: Tiago Dantas aponta o 3-1 final aos 90+6m

Contra-ataque rápido do Tondela e João Pedro assiste o recém-entrado Tiago Dantas que, com muita calma e classe, tira um defesa do caminho para sentenciar a partida no 3-1. Nota ainda para a importância de Daniel dos Anjos, que tal como Dantas também saiu do banco, no apoio dado no início da jogada.

OUTROS DESTAQUES

Salvador Agra: liderou o ataque dos beirões com uma excelente entrada no jogo. Marcou de grande penalidade, viu o poste negar-lhe um grande golo e deu muitas dores de cabeça ao último reduto dos madeirenses.

Neto Borges: esteve quase sempre ligado ao jogo da equipa do Tondela, tanto a defender como a atacar. Protagonizou cortes e roubos de bola importantes, entregando depois em condições.

Miguel Sousa: foi o elemento do Marítimo que melhor cumpriu a sua missão, que era a de ligar o jogo. Fê-lo.

Paulo Victor: pela negativa. O guardião maritimista foi mal batido no golo de Rafael Barbosa, com uma saída fora de tempo. Revelou intranquilidade em muitos momentos do jogo.