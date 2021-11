O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, recusa estar entre direções no Marítimo, num dia em que Rui Fontes tomou posse como presidente do clube madeirense. O técnico espanhol diz que só queria «mais vitórias» na equipa da I Liga.

«Não estou entre uma direção ou outra, sou treinador do Marítimo até junho de 2022 e tenho todas as forças e vontade do mundo. Estamos a trabalhar bem e gostaríamos de ter mais vitórias», afirmou Velázquez, em conferência de imprensa, reforçando que a equipa técnica e jogadores são profissionais e, como tal, «a responsabilidade é dignificar o clube».

Apesar do 17.º e penúltimo lugar na I Liga e de não conhecer o sabor da vitória há nove jogos, o treinador espanhol crê que um detalhe pode «mudar tudo para mal como pode mudar tudo para bem».

«Vamos com mentalidade de que vamos ganhar no domingo [ao Tondela] e, quando a equipa ganhar, isto muda. Não quer dizer que vamos passar a ganhar vários dias seguidos, mas vai permitir entrar numa dinâmica mais positiva e favorável para continuarmos a lutar pelos nossos objetivos», frisou, falando de um Tondela que é do «nível» do Marítimo. «Está dentro dessas sete, oito equipas, que até ao dia de hoje lutam como o Marítimo pela manutenção», avaliou.

O Marítimo visita o Tondela às 14 horas de domingo, num jogo com arbitragem de Gustavo Correia. Os insulares têm sete pontos, menos dois que os beirões, que ocupam a nona posição à partida para a 11.ª jornada. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.