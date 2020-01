Natxo González classificou a partida do Tondela com o Portimonense como «um jogo de necessidade» em virtude da posição dos emblemas na tabela.



«O Portimonense é uma equipa muito necessitada, também, é um jogo de necessidade para ambas as partes e é importante a nível emocional. A partir deste momento, em que começou a segunda volta, os pontos vão tendo mais importância», defendeu o técnico espanhol.



O treinador dos beirões lembrou ainda o encontro anterior contra o V. Setúbal que terminou com a derrota da sua equipa (3-0) e lamentou alguns erros cometidos pelo árbitro.



«Nós somos tão bons, tão boa gente, que não reagimos dessa forma e aí temos de ser um pouco mais competitivos, temos de competir melhor, não permitir que nos façam isso e, se fizerem, temos de ‘morder’, sem ser mal interpretado», defendeu.



Natxo frisou que o Tondela «não pode perder a sua identidade» e tem de «ser compacto, consistente, intenso e agressivo» e reforçou que «o objetivo da equipa é de permanecer na Liga».

Por último, o treinador do Tondela admitiu ainda esperar mais um reforço.

O Tondela viaja até Portimão, no sábado. O jogo tem início marcado para as 15h30.