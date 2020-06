Natxo, treinador do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 2-0 frente ao Desp. Aves, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Todos queremos ganhar e fazer exibições fantásticas. Era importante ganhar. Estes jogos são perigosos pela situação que o adversário atravessa, mas fomos capazes de conseguir três pontos importantes. Somámos quatro pontos nos últimos dois jogos depois da paragem e acho que estamos no caminho correto.»



[Exibição do Ronan]: «O Ronan veio para cá para nos ajudar a fazer golos. Fico contente por ele, mas ainda mais pelo coletivo.»



[Comentário aos nove pontos de avanço para a zona de despromoção]: «Não quero pensar... Ainda faltam disputar 24 pontos. Vamos preparar o jogo seguinte e trabalhar para pontuar.