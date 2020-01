Declarações de Natxo González, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga, num jogo em que esteve a vencer num longo período de jogo:

«É uma mescla de sensações, o resultado é o importante, é o que permite somar pontos. É uma pena, porque estávamos perto de fazer algum ponto, mas fico satisfeito com a atitude da equipa num campo difícil, com um adversário com grande qualidade individual. O desgaste nos momentos finais custou-nos o jogo, mas estou satisfeito e tiro conclusões positivas».

«É difícil sobreviver a 50 minutos continuamente na nossa área, com muita bola aérea, é muito difícil. Caímos no erro de procurar sempre a transição rápida e, à medida que passam os minutos, tens de procurar mais a pausa, se não queres correr e não consegues. É uma pena, mas, não posso pedir mais».

«A estratégia era, nos primeiros minutos, perante uma saída do adversário, pressão muito alta, procurar verticalidade e não cometer erros, mas depois tens de mudar um pouco esse registo e ter um pouco mais de posse de bola. Faltou-nos isso».