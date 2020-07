O Tondela está habituado a lutar até ao fim pela sobrevivência na Liga e esta época não será diferente. Os beirões entraram para esta jornada três pontos acima da linha de água e têm dois compromissos muito exigentes: recebem o Famalicão e depois o FC Porto.



Natxo González, treinador da equipa, pede aos atletas que não percam a fé e que mantenham o nível exibicional. O espanhol quer «sacar pontos» aos famalicenses e aos dragões.



«Temos de ‘sacar’ pontos. Vamos ter dois rivais muito poderosos, que estão a lutar por objetivos muito ambiciosos. Independentemente de ser em casa ou fora, temos de ‘sacar’ pontos e o próximo é o Famalicão e temos de nos focar só neles. Depois pensamos no FC Porto. Mas, insisto, temos de somar [pontos], independentemente do nível dos rivais», disse Natxo por videoconferência.



«Para somar pontos até ao final, a equipa precisa de confiar, sacrificar-te, de solidariedade, esperança e encontrar o nível ótimo emocional. A mensagem de equilíbrio emocional [para os jogadores] é a mais importante até ao final da época. (...) Muitas destas partidas decidem-se por detalhes e as tomadas de decisão são decisivas.»



O Tondela-Famalicão realiza-se às 19h15 de domingo.