Declarações de Natxo Gonzalez, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-2) em Moreira de Cónegos, que vale a manutenção:

«Foi o jogo com mais significado, a final das finais, sem margem de erro. Foi o jogo mais significativo na medida em que não havia volta a dar».

[Balanço] «Esta época tínhamos uma equipa bastante jovem, com pouca experiência e sabíamos que se tivéssemos com problemas nestes últimos jogos a reposta seria uma incógnita. Demos uma boa resposta às dificuldades, com bom futebol em alguns momentos, mas com coração. Tivemos momentos bons, momentos maus, com virtudes e defeitos. Conseguimos fazer crescer os novos jogadores e como treinador estou satisfeito. A nível coletivo estou feliz porque o Tondela segue na Liga, feliz pelos adeptos e principalmente pelos jogadores».

[O que é necessário para não sofrer todas as época?] «É uma reflexão que quem está dentro do Tondela tem de fazer. Todos os anos a brincar com o fogo podes queimar-te. Este ano foi feito outro milagre. Tem a ver com ambição sem conformismo e não pensar que se está bem e que não se tem de mudar. Não falo de dinheiro, penso que há muita margem para melhorar. Ou cresces ou fica difícil».

[Futuro] «Em relação à próxima época não sei. Agora vou respirar e amanhã entre de férias com a família».