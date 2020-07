Natxo González, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa da Cidade do Futebol, após o empate frente ao Belenenses (1-1), em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«Sinto que perdemos dois pontos. Estou muito orgulhoso do que fizeram os jogadores, mas não tivemos o prémio desse desgaste que tiveram. É um misto de sentimentos, agridoce. Vínhamos de duas derrotas e rompemos um pouco essa dinâmica. O jogo que fizemos dá-me segurança para o futuro.

Não estamos tranquilos, mas temos a sensação de autoconfiança. Confiamos no que estamos a fazer. Chegámos à reta final e estão muitas equipas nesta luta. Agora, é muito importante o aspeto emocional, é fundamental gerir as emoções, sermos positivos. Digo-lhes para esquecerem que o Portimonense e o Marítimo ganharam. Pensamentos negativos, zero, porque debilitam e geram dúvidas.

No final, vamos conseguir a manutenção e os objetivos. Para que haja bom futebol, tens de tomar boas decisões e, para tal, a cabeça tem de estar bem. É essa um pouco a batalha. Somos uma equipa jovem e inexperiente em muitos casos. Ante a adversidade, temos de seguir positivos. Esse é o nosso caminho.»