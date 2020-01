Cinco dos 19 pontos do Tondela na presente edição da Liga foram somados em casa e o treinador dos beirões, Natxo González, reconhece os «maiores problemas» na soma de pontos no Estádio João Cardoso, mas não quer «obsessão» entre a ambição de vencer o Moreirense, no duelo da 17.ª jornada.

«[A vitória] é o nosso objetivo, mas espero que não se converta em obsessão, até porque é onde estamos a ter os maiores problemas, em casa. Temos trabalhado para encontrar um pouco o caminho para essas vitórias que tanto desejamos em casa e vamos tentar amanhã [sábado] outra vez», afirmou o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

Em sete jornadas caseiras, o Tondela perdeu quatro, empatou duas e venceu uma, ante o Sporting, por 1-0, com um golo de Bruno Wilson, já nos últimos minutos de jogo. Natxo notou que a equipa vai procurar encontrar «a tecla para poder ser mais assertiva em casa».

À espera que o Moreirense crie «problemas», Natxo equiparou as equipas, dizendo que são «da mesma liga, como se costuma dizer», para ilustrar o primeiro objetivo comum de beirões e minhotos pela permanência no principal campeonato.

O Tondela-Moreirense joga-se a partir das 18 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.