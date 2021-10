Neto Borges, autor do golo do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV2, após a derrota por 3-1 frente ao FC Porto, no João Cardoso, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Começámos muito bem a partida, tal como tínhamos planeado. Sabiamos da qualidade do FC Porto que eles não iriam perder se cometéssemos erros. Cometemos erros e eles aproveitaram. Temos de continuar com a cabeça erguida, temos de trabalhar e de pensar no próximo jogo.

O mister queira surpreender o FC Porto. Sabíamos da qualidade deles, mas queríamos jogar de igual para igual. Pressionámos muito. O mister pediu-nos para ser intensos desde o início, sabíamos que ia ser desgastante fisicamente. Infelizmente cometemos um erro e a estratégia foi por água abaixo.



O que tirámos de positivo? Aprendemos sempre com as derrotas. Não quero exaltar a derrota. Temos de trabalhar para no futuro ganhar pontos contra estas equipas. O nosso foco tem de ser vencer.»