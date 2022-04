Declarações do treinador do Tondela, Nuno Campos, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após a vitória por 3-1 sobre o Marítimo, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Entrámos nos primeiros 20 minutos com muito fulgor. Tivemos uma entrada muito forte, com várias situações de golo, uma bola no poste. Foi uma grande entrada, mas depois um golo sofrido, um pouco injusto, no sentido em que não foi uma jogada muito conseguida, merecíamos ter ficado com a baliza a zeros neste jogo.»

«Depois, na segunda parte, demos uma grande resposta novamente e esta vitória é de uma equipa que veio a um campo dificílimo, onde os dois primeiros classificados [ndr: FC Porto e Sporting] não conseguiram ganhar.»

«São três pontos importantes. Nada está conseguido e ainda falta muito. Talvez só nas jornadas finais é que será conseguido [ndr: objetivo da manutenção]. Mas este só será atingido com este espírito, com esta entrega e dedicação.»