O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, acredita que os detalhes podem definir o resultado em casa do Moreirense, em jogo da 27.ª jornada da Liga, elogiando o adversário que o oitavo classificado, apenas um ponto atrás dos lugares de classificação europeia.

«[O Moreirense] Tem um objetivo bonito, porque está perto do sexto posto e nós jogamos pela vida em cada jogo e então temos de ir ali ser capazes de nos dar 100 por cento. Se formos capazes de o fazer, sabemos que vamos competir e, como digo, o jogo depende de detalhes e, no final, teremos o que merecermos, deseja o técnico dos beirões’.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, com início marcado para as 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, o técnico espanhol disse que o trabalho ao longo da semana tem incidido nos detalhes.

«Os detalhes têm de ser trabalhados no coletivo e a nível individual. Creio que muitos dos erros têm sido, não tanto no conceito de equipa - talvez no início da época -, mas ultimamente os erros têm sido mais de detalhes individuais e esses são os que temos estado a trabalhar», reconhece.

O técnico sublinha a importância da partida para que o Tondela possa encarar a reta final da época com maior tranquilidade, ao contrário do que é habitual desde que o clube chegou à Liga.

«O nosso desejo é sermos capazes de finalizar o nosso objetivo antes da parte final do campeonato, ao contrário das duas últimas épocas. Espero que seja isso que vai acontecer, mas também estamos preparados para a luta ser até ao final», admite.