O Tondela anunciou esta segunda-feira a contratação de Yarlen, uma das principais promessas do Botafogo.

«A CD Tondela – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Botafogo de Futebol e Regatas, do Brasil, para a cedência ao nosso Clube, do jogador Yarlen Augusto», pode ler-se no comunicado oficial.

Tal como avançou o Maisfutebol em tempo oportuno, o extremo brasileiro assinou um contrato de empréstimo até junho de 2026. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo prevê ainda uma opção de compra de sete milhões de euros.

Formado no Botafogo, o jovem de 19 anos estreou-se pela equipa principal em 2024. Esta temporada já fez um total de nove jogos pela equipa A e 23 jogos pelos sub-20, tendo apontado 10 golos e cinco assistências.

