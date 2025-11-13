O Tondela oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Cristiano Bacci como novo treinador.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o técnico italiano já orientou o treino desta manhã.

Bacci volta ao futebol português, depois de ter acertado a rescisão com os gregos do Panserraikos, clube que assumiu após passagens por Boavista e Moreirense.

«O Tondela é um clube histórico. Fui adversário do Tondela na altura da II Liga, conheço jogadores que passaram por cá e que me falaram da alma do clube e da Cidade e por isso foi com muito prazer que recebi e aceitei o convite», disse o técnico de 50 anos aos meios de comunicação dos beirões.

«Se há coisa que nunca poderá faltar é a atitude. Não só dentro de campo e na componente física, mas a atitude que se quer ver e sentir durante todos os dias, todos os minutos, durante 24 horas. Se assim não for, vai ser difícil sair da atual situação em que nos encontramos», frisou o sucessor de Ivo Vieira.

O Tondela é 17.º e penúltimo classificado da Liga, com apenas seis pontos em 11 jornadas.

A estreia de Bacci está marcada para 23 de novembro, na receção ao Caldas, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.