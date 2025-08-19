O internacional português Ivan Cavaleiro é reforço do Tondela, anunciou o clube beirão, na tarde desta terça-feira.

Ivan Cavaleiro assinou «contrato válido até junho de 2027», informa o Tondela, em comunicado. O luso-angolano fica, assim, ligado ao clube por duas temporadas.

Na época passada, o luso-angolano jogou no Stal Mielec, da Polónia, já depois de passagens por Bragantino (Brasil), Lille (França), Alanyaspor (Turquia), Fulham e Wolverhampton em Inglaterra, Mónaco (França), Deportivo (Espanha) e Benfica, onde fez formação e subiu a sénior.

Também com passagens pela formação do Belenenses, Alverca e GD Vialonga, Ivan Cavaleiro já venceu uma Liga, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelo Benfica, além de uma Liga francesa no Mónaco e dois títulos do Championship, um pelo Fulham e outro pelo Wolverhampton.

Depois de cumprir os exames médicos no Hospital CUF, em Viseu, Ivan Cavaleiro, décimo reforço do Tondela para 2025/26, já se encontra às ordens do treinador Ivo Vieira.

