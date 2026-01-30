Depois de um ano ao serviço do Sport Recife, João Silva está de volta ao futebol português e foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do Tondela.

O defesa-central de 27 anos chega aos beirões por empréstimo do emblema brasileiro, até ao final da temporada.

Formado no Sporting de Braga e no Sporting, João Silva já passou pelos croatas do NK Istra e pelos belgas do Kortrijk. Em 2025, fez 22 jogos pelo Sport, que caiu à Série B.