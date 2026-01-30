Liga
OFICIAL: João Silva reforça Tondela por empréstimo do Sport
Central de 27 anos regressa ao futebol português
Depois de um ano ao serviço do Sport Recife, João Silva está de volta ao futebol português e foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do Tondela.
O defesa-central de 27 anos chega aos beirões por empréstimo do emblema brasileiro, até ao final da temporada.
Formado no Sporting de Braga e no Sporting, João Silva já passou pelos croatas do NK Istra e pelos belgas do Kortrijk. Em 2025, fez 22 jogos pelo Sport, que caiu à Série B.
