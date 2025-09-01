Rony Lopes é reforço do Tondela para esta temporada, tal como o Maisfutebol noticiou.

O emblema beirão ainda não apresentou o internacional português, mas o extremo canhoto já consta na lista de inscritos na Liga.

Rony rescindiu com o Alanyaspor e reforça o Tondela a custo zero. Na primeira metade de 2024/25, o extremo de 28 anos anotou um golo e uma assistência em 18 partidas pelo conjunto turco, antes de se mudar por empréstimo para o Farense, onde realizou 14 encontros.

Formado entre Benfica e Manchester City, Rony Lopes também já representou Lille, Mónaco, Sevilha, Nice, Olympiakos, Troyes e Sp. Braga.

