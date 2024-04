O Tondela oficializou, esta quarta-feira, a saída de Tozé Marreco que se vai tornar no próximo treinador do Gil Vicente, tal como o Maisfutebol adiantou oportunamente.

Em comunicado, o emblema «beirão» despediu-se do técnico de 36 anos, que deixa assim o clube ao fim de quase duas temporadas. Tozé Marreco deixa o Tondela no quinto lugar da II Liga, com 45 pontos, a dez do lugar de acesso ao play-off de subida.



O antigo avançado soma ainda passagens por Oliveira do Hospital e pelos escalões jovens da Académica.



O Gil Vicente não vence há seis jornadas e perdeu mesmo nos últimos três jogos. Os gilistas ocupam o 13.º lugar da Liga, com 28 pontos, apenas mais dois do que o Portimonense, que é 16.º, lugar de play-off. Os galos têm ainda sete pontos de vantagem para o Vizela, que é a primeira equipa em zona de descida (17.º).

Leia o comunicado na íntegra:

A CD Tondela – Futebol SAD, vem por este meio comunicar a saída de Tozé Marreco do comando técnico da equipa principal do nosso Clube.

Perante o cenário e a vontade do treinador em aceitar um novo desafio, o CD Tondela demonstrou uma vez mais o seu caráter, postura e lisura, na qual resulta na permissão para a desvinculação de Tozé Marreco com o nosso Clube, para um passo que este entende ser o melhor.

Ao Tozé Marreco agradecemos a entrega e profissionalismo destas quase duas temporadas em que defendeu as nossas cores e o nosso Clube, desejando-lhe a maior das sortes para o seu futuro pessoal e profissional.