OFICIAL: Tondela garante Makan Aïko até 2028
Avançado chega do Fortuna Sittard e já trabalha às ordens de Cristiano Bacci
O Tondela anunciou esta sexta-feira a contratação de Makan Aïko, avançado de 25 anos que chega proveniente do Fortuna Sittard, dos Países Baixos.
O jogador assinou um contrato válido até junho de 2028, confirmando as informações já avançadas pelo Maisfutebol.
Natural de Paris e com dupla nacionalidade costa-marfinense, Aïko cumpriu a formação no Le Mans, antes de se transferir, na época 2024/25, para o futebol neerlandês. Agora, reforça o ataque dos beirões, onde irá envergar a camisola 90.
Esta temporada, Maïko fez 14 jogos pelo Foturna Sittard, apontando dois golos e outras tantas assistências.
O clube informou ainda que o jogador já realizou com sucesso os exames médicos, encontrando-se integrado nos trabalhos do plantel principal, sob as ordens do treinador Cristiano Bacci.