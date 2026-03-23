O Tondela confirmou a saída de Cristiano Bacci do comando técnico do clube. Neste sábado, após o empate com o AVS, surgiu a notícia de um desentendimento entre o treinador e o presidente do clube, Gilberto Coimbra.

Apesar de confirmar o fim do vínculo do treinador com a equipa beirã, o clube negou que Bacci agrediu Gilberto Coimbra.

«Negamos, de forma clara e inequívoca, qualquer ato de violência que tenha ocorrido ontem entre o treinador Cristiano Bacci e o Presidente Gilberto Coimbra O sucedido não foi mais do que uma troca de palavras acesa, num contexto de tensão emocional - como em tantos outros casos no futebol - mas que, em momento algum, resvalou para o confronto físico», escreveu o clube em comunicado.

Relativamente ao fim de ciclo com o técnico, o Tondela deixou uma menagem a Bacci. «Desejamos ao mister e à sua equipa técnica os melhores sucessos pessoais e profissionais», pode ler-se.

Farioli: «Sou sempre muito calmo, mas esta noite merecemos celebrar»
Carlos Vicens: «Grande parte do jogo conseguimos neutralizar o FC Porto»
Rui Borges: «Nuno Santos? Fico triste porque ele tem lutado imenso...»
Pote: «Lesão? Foi uma pequena cãibra»