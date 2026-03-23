OFICIAL: Tondela nega agressão de Bacci mas confirma saída do técnico
Beirões afirmaram que não houve «mais do que uma troca de palavras acesa»
Beirões afirmaram que não houve «mais do que uma troca de palavras acesa»
O Tondela confirmou a saída de Cristiano Bacci do comando técnico do clube. Neste sábado, após o empate com o AVS, surgiu a notícia de um desentendimento entre o treinador e o presidente do clube, Gilberto Coimbra.
Apesar de confirmar o fim do vínculo do treinador com a equipa beirã, o clube negou que Bacci agrediu Gilberto Coimbra.
«Negamos, de forma clara e inequívoca, qualquer ato de violência que tenha ocorrido ontem entre o treinador Cristiano Bacci e o Presidente Gilberto Coimbra O sucedido não foi mais do que uma troca de palavras acesa, num contexto de tensão emocional - como em tantos outros casos no futebol - mas que, em momento algum, resvalou para o confronto físico», escreveu o clube em comunicado.
Relativamente ao fim de ciclo com o técnico, o Tondela deixou uma menagem a Bacci. «Desejamos ao mister e à sua equipa técnica os melhores sucessos pessoais e profissionais», pode ler-se.