O Tondela renovou a ligação com o futebolista português Jota Gonçalves até junho de 2024, confirmou na tarde desta quinta-feira o emblema beirão.

Jota, defesa de 21 anos, amplia assim a ligação ao emblema beirão por mais duas temporadas.

Utilizado em seis jogos da época 2021/22, Jota está afastado da competição desde setembro de 2021, há mais de sete meses, devido a lesão.

Com passagens na formação do Sp. Espinho, Feirense e Académica, Jota está no Tondela desde a época 2018/19, na qual jogou nos juniores, antes da subida aos seniores.