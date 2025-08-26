João Cesco rescindiu contrato com o Tondela, informou esta segunda-feira o clube da Liga.

«A CD Tondela – Futebol, SAD informa que terminou, de comum acordo, a ligação contratual com o atleta João Cesco», pode ler-se na nota oficial.

No clube português desde julho de 2024, o defesa central tinha contrato até 2026. Na temporada passada realizou apenas um jogo.

Ao longo da carreira, o brasileiro representou o Chapecoense e o Hebar, da Bulgária.

