OFICIAL: trio da formação integra plantel principal do Tondela e assina até 2028
Rodrigo Silva, Gabriel Alves e Léo juntam-se às opções de Ivo Vieira para a nova época
O Tondela oficializou esta quinta-feira a promoção de três jogadores formados no clube ao plantel principal: o defesa Rodrigo Silva, o guarda-redes Gabriel Alves e o médio Léo assinaram contrato profissional válido até junho de 2028.
Integrados desde o início da pré-temporada sob o comando de Ivo Vieira, os três jovens «justificaram, ao longo da preparação, a aposta feita agora pelo clube», referem os beirões nas redes sociais.
Gabriel Alves (18 anos) e Léo (19) representaram na última época a equipa de sub-19 que disputou a fase de Campeão Nacional. Já Rodrigo Silva, guarda-redes de apenas 16 anos e internacional sub-17, tem trabalhado diariamente com o grupo principal, dividindo ainda o seu tempo com a equipa juvenil que compete na primeira divisão nacional.
Trio auriverde com 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕒𝕥𝕠 𝕡𝕣𝕠𝕗𝕚𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝🤩— CD Tondela (@CDTondela1933) August 14, 2025
Gᴀʙʀɪᴇʟ Aʟᴠᴇs, Rᴏᴅʀɪɢᴏ Sɪʟᴠᴀ ᴇ Lᴇ́ᴏ assinam até 2028✍️🌟 #SóTondela pic.twitter.com/DeOhGQpR8P