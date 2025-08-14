O Tondela oficializou esta quinta-feira a promoção de três jogadores formados no clube ao plantel principal: o defesa Rodrigo Silva, o guarda-redes Gabriel Alves e o médio Léo assinaram contrato profissional válido até junho de 2028.

Integrados desde o início da pré-temporada sob o comando de Ivo Vieira, os três jovens «justificaram, ao longo da preparação, a aposta feita agora pelo clube», referem os beirões nas redes sociais.

Gabriel Alves (18 anos) e Léo (19) representaram na última época a equipa de sub-19 que disputou a fase de Campeão Nacional. Já Rodrigo Silva, guarda-redes de apenas 16 anos e internacional sub-17, tem trabalhado diariamente com o grupo principal, dividindo ainda o seu tempo com a equipa juvenil que compete na primeira divisão nacional.