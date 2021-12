Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (5-2) frente ao V. Guimarães:

«Sempre que uma equipa dá tudo, trabalha e sacrifica-se não há nada a justificar. Sabíamos que jogávamos contra uma equipa difícil, que dá muita largura com jogadores como Rochinha e Edwards. Tivemos umas boas transições, o Vitória também teve as suas ocasiões na primeira parte. Na segunda parte tentei corrigir, mas tínhamos em risco três defesas com cartão amarelo. Troquei dois e deixei um em campo. Mas, infelizmente um teve cartão amarelo e outro foi expulso. Não tivemos sorte. Com a expulsão ficou tudo mais difícil, pensámos em empatar o jogo, mas era difícil».

«Se tivéssemos sido mais eficazes no primeiro tempo podíamos ter vencido o jogo. Penso que tudo se explica com a expulsão. A partir daí tudo se complicou. Jogámos contra uma equipa com qualidade, já era difícil em igualdade, onze contra onze, assim tudo se complicou».

[Sentiu alguma dificuldade neste regresso após o jogo da última jornada ter sido adiado devido à Covid-19?] «Não. Creio que estivemos bem, a realidade é esta e não há nada a dizer».